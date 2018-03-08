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Глюкоза случайно засветила соски на фото

Сегодня, 17:14

Певица Глюкоза заставила своих поклонников присмотреться к своему новому фото в Instagram. На снимке, которым звезда поздравила женщин с 8 марта, она случайно засветила свои соски, которые явно торчали из-под декольте.

В комментарии к фото Глюкоза написала: "Счастье быть женщиной". Таким образом Наталья Ионова отметила праздник 8 марта и поздравила с Международным женским днем прекрасную половину человечества.

Поклонники заметили, что под платьем у Глюкозы нет нижнего белья, а ее соски торчат через декольте. Фанатов не смутила такая пошлая выходка со стороны Глюкозы, так как у нее хорошая фигура и красивая грудь, поэтому ей есть чем похвастаться.


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