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Сексуальная Анна Седокова поделилась фото в грязных кроссовках

Сегодня, 17:07

Секс-символ российской эстрады Анна Седокова продолжает радовать фанатов фото со своего отдыха. Однако маленькая деталь в виде грязной обуви испортила атмосферу снимка.

 Поклонники верно замечают, что для Instagram певицы нужно выпускать специальную серию журнала «PlayBoy», ведь там тяжело отыскать фото непривлекательной Анны. Но одна погрешность, на которую девушка не обратила внимание, испортила настроение мужской части её фан-базы.

Сейчас артистка находится в долгожданном отпуске, который она решила провести в Объединённых Арабских Эмиратах. Солнечная страна сразу заставила Анну достать из чемодана свою самую откровенную удобную одежду, а вездесущий песок – надёжные кроссовки. Анна на прогулке не забывает о фотографиях для соцсети, поделившись в ней сексуальным снимком. Девушку сфотографировали снизу, что подчеркнуло её привлекательнее формы. Но оттолкнули от них грязные кроссовки, которые первыми попадаются на глаза. Поклонники сделали Анне множество комплиментов, но попросили впредь хотя бы протирать обувь, чтобы не портить шикарные кадры.


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