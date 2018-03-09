Джессика Альба после рождения 3-го ребенка кардинально сменила имидж

Сегодня, 03:15

Поклонники заметили, что Джессика Альба приняла решение кардинально изменить свой имидж. Девушка недавно родила ребенка и решила обстричь свои длинные волосы.

Джессика родила третьего ребенка 31 декабря и в кратчайшие сроки не только постройнела, но и изменила прическу. Первые 1,5 месяца после рождения Хейса девушка сидела дома и не посещала спортзал. Однако звезда уже вернулась к тяжелым тренировкам и поклонники замечают, как Альба похудела и изменилась.

Но изменение фигуры не единственные перемены в жизни новоиспеченной мамы. Сегодня Джессика выложила фотографию, где сообщила, что постригла свои длинные волосы, которые теперь чуть ниже плеч. Судя по эмоциям звезды на фотографии, она ни о чем не жалеет и ей нравится ее новый имидж. Большая часть поклонников звезды согласилась с девушкой, подчеркнув, что с такой длиной ей намного лучше.