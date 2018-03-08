Звезда «Игры престолов» Софи Тернер оказалась в Париже без штанов

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Звезда «Игры престолов» молодая и перспективная актриса Софи Тернер, которая успешно сыграла роль Сансы Старк, оказалась в Париже совершенно без штанов в прямом смысле. Поклонники были шокированы внешним видом рыжеволосой актрисы.

Софи Тернер всего 22 года, однако она уже успела получить признание во всем мире благодаря роли Сансы Старк в культовом фантастическом сериале. В перерывах между съемками финального сезона Софи Тернер слетала в Париж, где встретилась со своим возлюбленным и будущим мужем Джо Джонасом.

Папарацци застали знаменитую пару, которая прогуливалась по улочкам Парижа. Модные критики не оценили внешний вид актрисы, которая надела только верхнюю одежду, при этом забыв добавить нижнюю часть гардероба, а мужской пиджак Тернер едва прикрывал интимные места молодой актрисы.