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Пэрис Джексон продемонстрировала множество своих татуировок и упругую "пятую точку" во время премьеры фильма "Опасный бизнес". На дорожке она появилась в тёмном прозрачном платье до пола со слишком глубоким вырезом в области груди, который украсила блестящая змея.

Поддержать 19-летнюю дочь Майкла Джексона пришёл её шестнадцатилетний брат Принс Джексон. Главная героиня киноленты "Опасный бизнес" грубая длинноногая блондинка. В один момент её подчинённому стала известна оригинальная формула, которую все хотят заполучить. Он намеревается подстроить собственное похищение и требовать выкуп с компании. Хотя этот умник не может рассчитывать на помощь от своей начальницы, так как предпочла бы его скорее мёртвым, чем живым. В данной кинокартине также сыграли Шарлиз Терон и Джоэл Эдгертон. Премьера на территории России запланирована на 19 апреля.