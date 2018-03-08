Баста представил в честь 8 марта клип на песню «Буду»

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Известный рэп-исполнитель Баста, он же Василий Вакуленко, представил в честь 8 марта клип на песню «Буду». Поклонники разошлись во мнениях относительно ролика, как сообщает «Версия.Инфо».

Песня «Буду» была презентована в 2017. В музыкальную сенсацию композиция не превратилась, значительно уступив среди более ранним «Сансаре» и «Папа What`s Up». В качестве режиссёра клипа выступил Олег Червоняк, а оператора – Игорь Волков. Баста не появился в кадре вообще, а играли там Владимир Верёвочкин и Кристина Колес.

Суть была в очень необычных отношениях пары. Как гласит текст «Буду», юноша настолько любил свою девушку, что собирался куда угодно за ней идти. Однако в клипе сделали несколько по-другому. Здесь есть драма со смертью любовника девушки от руки того главного героя. Интернет-пользователи отметили, что снято красиво, но несколько не так, как они могли бы ожидать. Кроме того, некоторые сравнили сюжет видео с роликом Alekseev на песню «Пьяное Солнце», а посыл и финал показался им схожим со стилистикой рэпера Нигатива в его клипах.