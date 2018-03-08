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"Брутальный наркоман": рэпер Гуф в трусах поздравил девушек с 8 марта

Сегодня, 15:56

Популярный рэпер Гуф эротично поздравил девушек с 8 марта. Музыкант разместил фото, где он позирует в трусах, а между его ног букет роз.

После выхода нашумевшего баттла между Гуфом и Птахой, бывший участник группы CENTR снова начал радовать публику своими фото в Instagram. Во время подготовки к рэп-баттлу Алексей Долматов избавлялся от наркотической зависимости, отвлекая себя написанием текстов для сражения с бывшим другом Птахой.

По всей видимости, Гуфу удалось избавиться от наркотиков, так как сегодня он лично поздравил женщин с 8 марта. Для этого Алексей выбрал довольно непривычный для него способ. Рэпер, сидя в кресле в одних трусах, курил сигарету. Нижнее белье Гуфа также достаточно странное: "семейники" с разноцветным рисунком. при этом между ног рэпер разместил вазу в букетом роз.


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