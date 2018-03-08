Врачи запретили Бузовой ходить

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Повреждение крестообразных связок, полученное поп-певицей Ольгой Бузовой во время сольного концерта во Владивостоке, оказалось гораздо серьезнее, нежели предполагалось изначально. Врачи запретили скандалистке не только танцевать, но и ходить.

Повредив колено на концерте во Владивостоке, Бузова провела несколько восстанавливающих процедур с мануальным терапевтом. На днях эпатажная певица призналась, высококвалифицированная медицинская помощь оказалась безрезультатной. Дабы вылечить поврежденную крестообразную связку, поп-исполнительнице наоборот нужно полностью обездвижить ногу. Как итог, врачи запретили Бузовой не только танцевать, но и ходить.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, звезда отечественного шоу-бизнеса не намерена расстраивать своих поклонников. Концерты 9 марта в Москве и Реутове состоятся, заявила певица. По остальным ближайшим выступлениям Бузова примет решение немного позже.

Отметим, что в музыкальном сервисе iTunes появилась новая песня бывшей звезды «Дом-2» «Она не боится». Всего за час широко ожидаемая композиция получила статус самой прослушиваемой, побив рекорд одной из предыдущих песен Бузовой.