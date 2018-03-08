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В Тамбове молниеносно раскупили билеты на концерт Бузовой

Сегодня, 16:03

Билеты на выступление Ольги Бузовой в Тамбове, намеченное на 28 мая, распродали за считанные дни. Последние пропуски на концерт знаменитости были куплены накануне.

В данный момент телеведущая и певица гастролирует по России в рамках масштабного тура. В планах звезды «Дома-2» выступить в 30 городах страны. При этом в каждом из них Бузову встречают огромные толпы фанатов. Так, скорее всего, будет и в Тамбове, где за два месяца до выступления раскупили все билеты на концерт знаменитости. Местные поклонники с нетерпением ждут приезда любимой исполнительницы.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова выступала во Владивостоке с травмой ноги. Селебрити продемонстрировала своим подписчикам в социальных сетях телесные повреждения, которые, впрочем, не помешали ей выйти на сцену перед фанатами.


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