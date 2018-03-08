Пьяная Ольга Бузова устроила скандал

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Ольга Бузова успешно завершила дальневосточный тур. Однако в СМИ просочилась информация о том, что во время переездов из города в город, артистка позволила себе выпивать, а в одном из поездов вообще закатила пьяный скандал.

Пользователи социальных сетей активно делятся снимками с Ольгой Бузовой. По данным некоторых нонимных очевидцев, Ольга позволяла себе выпивать в вагонах и самолетах. Неоднократно Бузову замечали поклонники «на веселе».

В одном из поездов звезда «Дом-2» закатила пьяный скандал. Артистка привлекла внимание людей в вагоне-ресторане и демонстративно на повышенных тонах общалась. Предварительно купив еще несколько бутылок спиртного, звезда «Дом-2» продолжила праздновать успех в своем купе.