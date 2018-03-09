Откровенное фото с торчащими сосками опубликовала Дженифер Лопес

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Дженифер Лопес опубликовала снимок, на котором у нее торчат соски. Фото сразу же попало в топ.

На своей страничке в социальной сети Дженифер Лопес постоянно балует своих поклонников новыми снимками, некоторые из которых слишком откровенные. Последний снимок, на котором звезда изображена в топе и лосинах, показался многим очень вызывающим - на нем у знаменитости торчат соски.

Фотография моментально стала популярной и набрала почти миллион просмотров. Сама Лопес сообщила, что в таком виде собралась на тренировку, а некоторые пользователи отметили, что именно спорт так возбуждающе действует на актрису.

Поклонники Лопес постоянно удивляются ее фотографиям. Так, в конце прошлого года она выложила снимок, где она запечетлена с глубоким декольте. Данная фотосессия проводилась для рекламы знаменитого бренда Guess. Поклонники звезды отметили, что их любимица спокойно может дать фору молодым моделям.