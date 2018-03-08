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Подруга Анастасии Квитко засветила голую грудь в Сети

Сегодня, 14:46

Подруга Анастасии Квитко телеведущая и модель из Перу Паула Манзанал стала настоящей звездой Instagram, как и её приятельница. Недавно девушка засветила в Сети голую грудь, которая поразила интернет-пользователей.

Паула Манзанал родом из Перу, однако сейчас проживает в Лондоне. Девушка познакомилась с «русской Кардашьян» Анастасией Квитко во время съемок в купальниках в Майами. Недавно Паула выложила в Сеть свое селфи в откровенном виде и спросила у фолловеров совета, хотят ли они чаще видеть снимки в формате селфи.

Стоит отметить, что профиль Манзанал Instagram переполнен оголенными снимками девушки в сексуальных купальниках. Паула продолжает набирать популярность в Сети и поражать своими пышными формами.


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