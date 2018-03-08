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Гаянэ Багдасарян показала всем упругие ягодицы

Сегодня, 14:30

Модель и актриса Гаянэ Багдасарян показала свои упругие ягодицы. Таким образом, она решила поздравить женщин с 8 марта.

 На своей страничке в социальной сети Instagram знаменитая Гаянэ Багдасарян разместила пикантные фото, на которых запечатлены ее упругие ягодицы. Звезда прокомментировала, что таким образом хочет поздравить всех женщин с Международным женским днем и пожелать им счастья и удачи.

Поклонники увидели свою любимицу у бассейна в просвечивающемся купальнике, который напоминает сетку. Поза, которую выбрала актриса, выигрышно демонстрирует ее грудь и упругие ягодицы. Багдасарян на фотографии не смотрит в кадр, а приподняв солнцезащитные очки, устремила свой взор вдаль.

Поклонники звезды стали поздравлять ее с 8 марта в ответ на ее поздравления. За короткое время фото собрало большое количество положительных оценок. Напомним, что совершать эпатажные поступки модель очень любит. 


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