Анюта Рай эротично раздвинула ноги, прикрыв вагину ананасом

Сегодня, 14:15

Известная блогерша Анюта Рай провокационным фото поздравила женщин с 8 марта. Девушка эротично раздвинула ноги и "вставила" туда ананас.

Анюта Рай не перестает эпатировать поклонников, ежедневно демонстрируя эротичные снимки. Сегодня блогерша решила поздравить женщин с 8 марта. Сделала она это очень своеобразно. Анюта раздвинула ноги, сидя на столе, а в "область" плавок поместила огромный ананас.

"С нашим днём, девочки. У меня каждый день как 8 марта. Поэтому, кто придумает, что самое оригинальное можно было бы мне подарить в этот праздник, получит от меня сюрприз", написала под фото Анюта Рай.