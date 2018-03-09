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Голая Волочкова ухватилась за топор

Сегодня, 00:15

Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram провокационный снимок. На фото она разделась на улице, а в руках держит топор.

Скорее всего, известная балерина была намерена вычистить лёд в купели. А уж потом полезть в холодную воду. Подписчики сразу выдвинули различные мнения по этому поводу: "Понятно, почему исчез её любовник Миша. Жаль, хороший был человек, любил же", "По началу всё хорошо. Купель, снег, топор, Настя в одной пижаме. Дальше что-то пошло не так", "Берите пример, как встретить Международный женский день".

Стоит отметит, артистка любит постить свои фотографии в интернете, демонстрируя свою отменную растяжку в самых неподходящих для этого местах, а конкретней: в банях, ресторане, на побережье моря или когда купается.


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