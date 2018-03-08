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"Яблоко от яблони": Дочь Григория Лепса выросла копией отца

Сегодня, 14:08

Пользователи соцсетей массово обсуждают сходство Григория Лепса с его дочерью. Поклонники певца отмечают, что они с дочерью невероятно похожи.

 Недавно исполнитель выложил в сеть фотографию, на которой он вместе со своей дочерью, 16-летней Евой. Поклонники мгновенно засыпали комментариями о том, что «Лепсы схожи, как две капли воды».

Стоит отметить, что Григорий Лепс не относится к числу знаменитостей, которые афишируют свою личную жизнь. Чаще всего Лепс обсуждает с поклонниками свои сценические успехи. Поэтому, фотография с дочерью оказалась весьма редким экземпляром.


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