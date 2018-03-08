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Олег Газманов с голым торсом поздравил женщин с 8 марта

Сегодня, 13:48

Олег Газманов решил привлечь к себе внимание необычным поздравлением женщин с 8 марта. Для представительниц прекрасного пола певец разделся и продемонстрировал свой подтянутый торс.

Несмотря на свой возраст Газманов имеет подтянутую фигуру. Он занимается спортом, а также придерживается здорового питания. Сегодня Газманов решил необычным способом поздравить женщин с 8 марта на своей странице в Instagram.

Исполнитель опубликовал короткий ролик, где он раздевается и колет дрова. Поклонницы Газманова заметили, что фигура певца с годами стала еще красивее и привлекательнее.


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