Максима Галкина массово атаковали фанаты Бузовой

Вчера, 23:00

Знаменитый пародист Максим Галкин оказался в эпицентре критики фанатов Ольги Бузовой. Поклонники поп-дивы не смогли нормально отнестись к произнесенному стиху на французском языке и восприняли номер артиста «в штыки».

Максим Галкин недавно продемонстрировал пародию Яны Рудковской и Ольги Бузовой. Хотя в его номере не было никакого укора в сторону известных поп-див российского шоу-бизнеса, поклонники Бузовой отреагировали достаточно радикально. Они осыпали Галкина массовой критикой, выразив свое негодование.

Максим Галкин ничего такого обидного не говорил относительно Ольги Бузовой. Он просто прочитал стих на французском языке, но в определенным выражением. Сам артист в недоумении. По его словам, этот номер наоборот можно расценить, как поддержку певицы, а не в негативном русле.