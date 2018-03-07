Участница "Холостяка" из Казани рассказала об измывательствах экс-возлюбленного

Вчера, 21:48

Участница нового сезона шоу «Холостяк» Аида Уразбахтина из Казани рассказала об измывательствах ее бывшего возлюбленного над ней и ее ребенком.

Одна из участниц нового сезона телешоу «Холостяк», приехавшая из города Набережные Челны, 23-летняя Аида Уразбахтина рассказала, что ее экс-возлюбленный жестоко измывался над ней и ее 3-летним сыном. Девушка рассказала, что сразу после знакомства им было интересно и весело вместе, но вскоре он кардинально изменился. Молодой человек начал вести себя неадекватно, довольно часто оставляя на теле девушки «воспоминания» о любви. Но разорвать отношение она решила лишь в тот момент, когда возлюбленный посмел обидеть ее «маленького мужика», которому всего 3 года и 5 месяцев.

Теперь девушка желает помогать женщинам, которые находятся в такой же ужасной ситуации. Аида хочет найти мужчину, который будет способен осчастливить ее и детей.