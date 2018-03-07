Панин навсегда покидает РФ в неизвестном направлении

Вчера, 22:11

7 марта в своем аккаунте Instagram известный актер Алексей Панин выложил видео с подписью «ВАЛИМ!». По его словам можно понять, что они вместе с дочерью уезжают из Российской Федерации навсегда. Только направление остается неизвестным.

В самом видео Панин обращается к дочери с вопросом: «Где мы находимся?». На что девочка отвечает, что они улетают навсегда. Дочь актера называет первую, пришедшую на ум теплую страну – Таиланд.

Судя по реакции актера, он не думал о таком повороте событий. Поэтому он заявляет, что они покидают страну в неизвестном направлении.

Алексей говорит, что он с дочерью спонтанно приехал в аэропорт. Они собираются купить билеты на первый попавшийся рейс.

Видео за полчаса набрало около 2,5 тысяч просмотров. Подписчики по-разному комментируют данное заявление актера. Одни желают счастливого пути, другие приглашают к себе в теплые края, а третьи и вовсе отмечают схожесть Панина с дочерью. Говорят, что глаза у нее папины, и что скоро пора будет и замуж отдавать.