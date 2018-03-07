В Японии Ким Кардашьян прикрыла голую грудь волосами и лапшой

Вчера, 22:07

Ким Кардашьян побывала в Японии и, естественно, предоставила своим подписчикам исчерпывающий фото-отчет. Один снимок особенно заинтересовал поклонников. На нем светская львица ужинает с обнаженной грудью, целомудренно прикрывая ее прядью волос и свисающей изо рта лапшой.

Поклонники взволнованно поинтересовались у Ким, в каком заведении происходил этот эротический ужин. Самураи с катанами могли не потерпеть столь явного обнажения вторичных половых признаков. У них там, в Японии такая вольность только борцам сумо дозволена. Скорее всего, Кардашьян трапезничала в гостиничном номере. О чем свидетельствует и бутылка с американской газировкой.

По мнению подписчиков, в свои 37 лет Кардашьян выглядит ничего себе. Хоть и поедает макаронные изделия, запивая их газировкой. В свою очередь Ким поделилась впечатлениями о Японии. Она написала, что просто влюбилась в Страну восходящего солнца. После чего сравнила себя с героиней анимэ, обладающей, как и она, «магической сексуальностью». Многие поклонники согласились с таким определением.