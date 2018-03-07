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Лиман с оголенными ягодицами прокатилась на велосипеде

Вчера, 20:20

Сексуальная фотомодель Мария Лиман снова шокировала поклонников необычайным откровенным фото. В канун 8 Марта она прокатилась на велосипеде, сверкая голыми ягодицами на глазах у окружающих.

Мария Лиман, звезда глянцевых обложек эротических журналов написала в комментариях к выложенным фото, что завтра ожидается праздник. Все красавицы мечтают о подарках и букетах от любимых и друзей. Своим постом она дала вызов и намек всем мужчинам, чтобы задумались о планах на будущее.

Хотя Мария и красиво намекнула всем кавалерам, чтобы не забыли о завтрашнем празднике, все же нашелся какой-то иностранец, который с недоумением даже спросил о причине чествования и целях подарков. Шокирующая реакция поклонников на откровенное фото Лиман с практически неприкрытыми ягодицами получило грандиозный успех. Количество просмотров и симпатий уже зашкаливает, хотя для Марии публикация подобных снимков – просто работа.


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