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«Необходим тест на ДНК»: Садальский и Пригожин могут оказаться братьями

Вчера, 19:44

Популярный актёр и блогер Станислав Садальский в Instagram заявил, что между ним и продюсером Иосифом Пригожиным есть внешнее сходство. Поклонники порекомендовать пройти тест ДНК, считая, что селебрити и вправду могут быть родными по крови, как сообщает VladTime.

 Пригожин ранее выставил несколько детских фотографий. Посмотрев на них, Станислав Садальский усмотрел большую схожесть с тем, как сам выглядел в юности. Артист отметил, что сначала, поглядев на один такой снимок, подумал, что это съёмки с его участием в советские времена. Однако оказалось, что это Пригожин, когда был школьником. Актёр подчеркнул, что популярные ток-шоу могли бы сделать несколько выпусков об этом, обсудив вероятность родства артистов.

Интернет-пользователи посоветовали ему с таким в действительности не обращаться, потому что будет больше проблем, чем смеха. Некоторые также усмотрели схожесть фото Пригожина с певцом Валерием Леонтьевым, причём больше, чем с Садальским.


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