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Новый водитель и множество «сюрпризов»: Волочкова поздравила поклонниц с 8 марта

Сегодня, 18:06

Балерина Анастасия Волочкова оригинально поздравила поклонниц с 8 марта. Она показала своего нового водителя, а также пожелала им множество «сюрпризов», как были в её жизни.

 Поздравление вызвало споры у фанатов. Первый касался того, откуда же родом водитель Волочковой. Артистка ранее писала, что наймёт человека из Казахстана, однако подписчики заметили головной убор, более традиционный для Киргизии. Кроме того, интернет-пользовательницы задались вопросом, действительно ли Волочкова пожелала им что-то хорошее, поскольку основные «сюрпризы» в жизни балерины за последнее время относились к грязным скандалам.

Анастасию Волочкову шантажировали любовники, её обворовывали, а пресса активно критиковала из-за бесконечных «шпагатов», как сообщает VistaNews. В связи с этим, подписчицы приняли пожелание балерины, как очередное выражение негатива с её стороны, заявив, что она не уважает собственных фанатов.


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