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Первый канал показал голую Мазур

Сегодня, 17:56

Сегодня эфир Первого канала будет рейтинговым. Причиной станет подготовленный эфир передачи «На самом деле» с участием Элины Мазур и Виталины Цымбалюк-Романовской. На Дальнем Востоке Первый канал уже показал голую Мазур.

Разговоры между давними соперницами Элиной Мазур и Виталина Цымбалюк-Романовская. Женщины ополчились друг против друг после скандала с разводом Виталины с Арменом Джигарханяном. Мазур сообщает о готовности предоставить неоспоримые доказательства супружеской неверности Цымбалюк-Романовской.

Если же у Элины ничего не получится, то ее бывшая подопечная презентует видео с групповым занятием сексом самой Мазур. Создатели передачи уверенны, что «горячий» эфир станет отличным поводом для поднятия рейтингов Первого канала.


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