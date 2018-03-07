Первый канал показал голую Мазур

Сегодня, 17:56

Сегодня эфир Первого канала будет рейтинговым. Причиной станет подготовленный эфир передачи «На самом деле» с участием Элины Мазур и Виталины Цымбалюк-Романовской. На Дальнем Востоке Первый канал уже показал голую Мазур.

Разговоры между давними соперницами Элиной Мазур и Виталина Цымбалюк-Романовская. Женщины ополчились друг против друг после скандала с разводом Виталины с Арменом Джигарханяном. Мазур сообщает о готовности предоставить неоспоримые доказательства супружеской неверности Цымбалюк-Романовской.

Если же у Элины ничего не получится, то ее бывшая подопечная презентует видео с групповым занятием сексом самой Мазур. Создатели передачи уверенны, что «горячий» эфир станет отличным поводом для поднятия рейтингов Первого канала.