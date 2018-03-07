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Певица Слава призналась, почему стала бабушкой

Сегодня, 17:31

Известная российская певица Слава на своей странице в социальной сети Instagram продемонстрировала необычный подарок от поклонницы. Во время концерта ей вручили платок и шали, внешне напоминающие бабушкины наряды.

Сама же Слава акцентировала внимание на том, что её даже коллектив называет «бабуськой». Причин несколько, и самой основной является то, что она любит всё уютное и тёплое. Вязанные подарки для Славы – это вовсе слабость ещё с детства. Поклонница забыла представиться во время вручения подарка, но это не стало причиной для отсутствия благодарности со стороны певицы.

Подписчики Славы назвали её выбор вполне приемлемым, хотя они не понимают, почему 37-летняя женщина носит настолько старомодные наряды. Но для певицы в первую очередь важным является комфорт, о чём она неоднократно говорила. Некоторые подписчики отметили, что в дальнейшем будут приходить на её концерты с платками и шале, чтобы вручить Славе.


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