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Певец Ашер сообщил о разводе спустя 10 лет брака

Сегодня, 04:15

Певец Ашер заявил о своем разводе с супругой Грейс Мигель после 10 лет отношений.

Американский R&B-певец Usher сообщил о скором разводе со своей супругой Грейс Мигель по обоюдному решению. В официальном браке супруги прожили 2 года, но в отношениях состоят уже более 10 лет. Рассказав о расставании, супруги заверили, что останутся хорошими друзьями, не назвав при этом причину такого решения.

Певец сообщил, что после долгих раздумий они решили развестись, но расстанутся друзьями, и по-прежнему будут поддерживать друг друга. Usher уверен, что любовь между ними будет только расти, если они наконец начнут продвигаться вперед.

Отношения между будущими супругами зародились еще в 2008 году, сразу после разрыва музыканта с первой женой Тамекой Фостер. Грейс Мигель, которая старше 39-летнего певца на 11 лет, тогда работала в качестве его менеджера. Будущая возлюбленная помогла ему пройти через самые сложные моменты жизни, пережить разрыв.


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