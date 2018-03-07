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Анна Седокова показала пышную грудь

Сегодня, 16:19

Анна Седокова похвасталась своей пышной грудью в тесном купальнике во время отдыха в Дубае.

Певица Анна Седокова начало весны решила провести под теплым солнцем в Дубае, куда она отправилась вместе с детьми. Там девушка отдыхает, много читает, и не забывает радовать своих подписчиков новыми теплыми фото. На одном из селфи, которое Седакова выложила в своем Instagram, певица запечатлела свою грудь в тесном купальнике и передоложила подписчикам определить, она сфотографировалась в купальнике, или нет.

Фанаты были в восторге от фотографии, многих впечатлили красивые формы певицы даже после нескольких беременностей. А вот на вопрос Седоковой все отвечали по-разному. Только за один час после публикации снимок набрал более 50 тысяч лайков.


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