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Анастасия Волочкова прогнала любовника и нашла себе другого мужчину

Сегодня, 17:00

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова обновила свой Instagram, где похвасталась большим букетом роз от неизвестного поклонника. Фолловеры балерины посчитали, что Волочкова прогнала своего любовника Михаила и завела роман с другим мужчиной.

Анастасия Волочкова в персональном микроблоге заявила, что начинает отмечать 8 Марта и показала первый шикарный букет, который ей презентовал поклонник. В комментариях фанаты поинтересовались, почему давно не видно любовника Волочковой Михаила и не ревнует ли он презентам от посторонних мужчин.

Многие посчитали, что Анастасия уже давно нашла себе достойного мужчину и совсем прогнала Михаила, а потому он больше не появляется в Instagram знаменитости. Также балерина возмутила многие подписчиков отсутствием юбки, а интимное место Волочкова решила прикрыть букетом роз.


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