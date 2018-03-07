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Мадонна сделала из Кардашьян мышку

Сегодня, 15:52

Звезда сообщила о старте подготовки к рекламной кампании косметики для ухода «MDNA Skin». Мадонна поделилась в Instagram новыми снимками с Ким Кардашьян, сделав из нее и себя мышек в фоторедакторе.

Ким Кардашьян и Мадонна все чаще проводят свободное от работы время в одной компании. Накануне звезды участвовали в так называемых оскаровских вечеринках, а фотоотчеты с развратными костюмами поместили в микроблог в Instagram.

 Однако эпатажные селебрити на этом не остановились, и вместе продолжили подготовку к рекламной кампании косметики для ухода от Мадонны «MDNA Skin».

Кардашьян и Мадонна в кадр селфи попали в образе мышек. Поклонники звезд неоднозначно восприняли перевоплощения жриц стиля. Некоторые подписчики заявили, что подобные эксперименты не для них. Такие снимки якобы позорят Кардашьян и приносят ей дурную популярность. Другие же фанаты посмеялись над шуткой звезд и оставили много лестных комментариев под совместным снимков Мадонны и Ким.


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