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«Больные ноги»: Анюта Рай потрясла поклонников

Сегодня, 16:16

Известная модель Анюта Рай может страдать от какой-то врождённой ортопедической болезни, по мнению поклонников. Такие выводы у них получились после изучения фотографий знаменитости, где на ней был только купальник, как сообщает VladTime.

 Артистка достаточно часто выкладывает в Instagram разного рода фото, как новые, так и старые. Фанаты рады такому поведению Анюты Рай, однако из-за постоянного наблюдения за большим количеством кадров они обнаружили и то, что им не понравилось. Дело в том, что когда модель снимается не на «шпильках», а вообще без обуви, то старается приподняться на носочки, насколько это вообще возможно. Часть фанатов из-за этого пришли к выводу, что дело в маленьком росте знаменитости – 167 сантиметров.

Некоторые заявили, что Анюта Рай просто хочет быть «в тренде», ведь так сейчас модно в Сети. Однако большая часть фанатов пришли к выводам, что всё дело в каких-то дефектах внешности, и Анбта Рай предпочитает пока это скрывать. Знаменитость в настоящее время никак не ответила на домыслы интернет-пользователей.


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