Хилькевич пожаловалась на навязчивого поклонника

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Известная актриса Анна Хилькевич рассказала о преследующем её поклоннике. Таких людей она считает террористами.

Звезда российских сериалов признаётся, что часто её красота может создавать ей проблемы. Как она говорит, став популярной, у неё появилось много ценителей творчества, но некоторые из них ведут себя не лучшим образом. Например, к менеджеру Анны неоднократно обращались неизвестные с просьбой устроить им встречу с актрисой, при это они предлагали деньги. От таких людей Хилькевич старается держаться подальше, поскольку от этого страдает не только она сама, но и её родные. В основном, супруг звезды Артур Волков. Он постоянно находится в напряжении от этого. Наиболее сильное беспокойство доставляет Анне один из её поклонников, с которым она познакомилась пять лет назад.

"Это произошло, когда я была в своём кабриолете. Мне посигналил симпатичный парень. После у нас завязалось общение, но только в телефонном разговоре", - рассказала Анна.

Через короткое время молодой человек начал засыпать актрису доставками цветов и разными подарками.