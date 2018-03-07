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Пластика лица и чулки поверх босоножек: Шарлиз Терон на премьере фильма «Опасный бизнес»

Сегодня, 14:41

Популярная актриса Шарлиз Терон представила широкой публике новый фильм со своим участием «Опасный бизнес». На презентации актриса удивляла поклонников очередной пластикой лица и чулками поверх босоножек.

Звезда кинематографа 42-летняя Шарлиз Терон неприятно удивила поклонников своим внешним видом на премьере фильма «Опасный бизнес». Знаменитость появилась в классическом брючном костюме и босоножках, на которые были надеты сетчатые чулки. Интернет-пользователи назвали такое сочетание модным провалом.

Также многие заподозрили Шерон Стоун в очередной подтяжке лица, которая значительно изменила внешность красавицы. Стоит отметить, что на премьере фильма присутствовала и дочь короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис, которая пробовала себя в роли актрисы.


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