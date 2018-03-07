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Лариса Вербицкая прошла курсы омоложения

Сегодня, 14:44

Телеведущая Лариса Вербицкая радует поклонников новыми снимками отдыха из города Гуардамар в Испании. На недавних снимках 58-летняя звезда выглядит отлично. Пользователи заметили, что Лариса Вербицкая омолодилась.

Пользователи социальной сети Instagram очень заинтересовались состоянием здоровья своей любимой телеведущей Ларисы Вербицкой. В свои 58 лет она выглядит молодо и свежо. Причиной такого состояния тела звезды стал пройденный ею курс омоложения. Согласно последним данным, Лариса прибыла с отдыха из Испании. Именно там она нашла себе мотивацию и возможность попробовать новые методики тысячелетнего использования людьми.

Лариса порадовала новыми снимками своих достижений, и юзеры поторопились с лестными комментариями в адрес молоденькой Вербицкой. Телеведущая поделилась секретами красоты и здоровья. Лариса рассказала, как восстанавливает себя во время отпуска, дала советы по питанию и процедурам.


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