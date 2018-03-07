Звезда "Дневников вампиров" недавно потеряла ребенка

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Актриса, исполнившая роль Ребекки Майклсон в известном сериале "Дневники вампира", Клэр Холт рассказала, что совсем недавно потеряла своего ребенка.

На своей страничке в Instagram Клэр поделилась с подписчиками личными переживания, рассказав, что всего несколько дней назад она потеряла своего новорожденного малыша. Снимок, на котором актриса изображена с поднятым вверх большим пальцем, лежа на больничной койке, был сделан в день трагедии. Его она отправила своему жениху, когда ребенок уже умер, пытаясь сказать возлюбленному, что с ней все в порядке.

Изначально Холт не хотела выносить на публику свою трагедию. Однако прочитав несколько историй от женщин, которые также пережили страшную потерю, все же решилась таким образом поддержать их.