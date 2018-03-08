Джессика Альба показала фото двухмесячного сына Хейса

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Джессика Альба продолжает показывать сына всему миру. В погоне за званием «Идеальная мама», актриса опубликовала в Instagram фото своего двухмесячного ребенка.

В новогоднюю ночь у Джессики Альбы и ее супруга Кэша Уоррена родился сын Хейс. С первого дня появления малыша на свет Джессика постоянно публикует его фотографии в своем аккаунте. Временами кажется, что Джессика показывает «каждую секунду» жизни своего сына.

Стоит отметить, что малышу Хейсу всего два месяца, а он уже покорил сердца поклонников своей матери. Сотни тысяч комментариев о том, насколько мил и прекрасен этот ребенок, уже заполнили аккаунт знаменитости.

Помимо сына, у Джессики также есть две дочери. Однако в современном «Шоу Трумана» участвует только Хейс.