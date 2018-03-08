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Джуд Лоу собирается жениться

Сегодня, 01:45

Американские таблоиды сообщают, что актер Джуд Лоу намеревается сделать предложение своей возлюбленной. Однако от самого актера пока не было предпринято никаких действий.

Стоит отметить, что общественность как раз успела забыть о скандальном разводе Джуда Лоу, и вот СМИ уже вовсю пророчат ему новый брак. В невесты «записана» психолог Филлипе Коэн, которой, по версии таблоидов, актер намерен сделать предложение «руки и сердца» в ближайшее время.

Стоит отметить, что пара вместе уже около трех лет. Они никогда не скрывали свои отношения и развитие этих самых отношений. Сам актер заявлял, он рад тому, что Филлипе не публичная персона. Он считает, что таким образом она «только его женщина».

Общественность, а особенно поклонники Джуда, с нетерпением ожидают этого предложения. Видимо, спустя три года отношения пары вышли на совершенно новый уровень, что опровергает теорию Фредерика Бегбедера о том, что «Любовь живет три года».


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