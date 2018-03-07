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Полуголая Наталья Рудова устроила "газовую атаку" в Париже

Сегодня, 17:05

Раздевшись до белья и представ перед объективом в джинсах и чёрном бюстгальтере, красотка Наталья Рудова продемонстрировала "газовую атаку" из баллончика лака для волос. Актриса совмещает отдых и работу в Париже, не забывая постить снимки в Instagram.

В новой публикации в Instagram Рудова рассказала своим поклонникам, что её поездка во Францию была не только развлекательной, но и деловой. Актриса поведала про знакомство с глобальным креативным директором Wella Professionals и посещение показа Парижской недели моды.
В комментариях поклонники артистки восторгаются её фигурой, задают вопросы про модель завышенных джинсов, а также недоумевают: почему струя лака из баллончика направлена не на волосы Натальи, а в потолок.


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