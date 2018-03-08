Для своего бракосочетания Эд Ширан построил часовню

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Эд Ширан построил часовню на территории своего поместья для проведения бракосочетания. На такой шаг музыкант пошел для того, чтобы избежать папарацци.

После того, как Эд Ширан решил связать себя узами брака, он очень серьезно взялся за дело. Музыкант заявил, что стремится провести незабываемое бракосочетание, которое будет недоступно для папарацци. Для этого звезда решил построить часовню, в которой и пройдет венчание, прямо на территории своего поместья в Суффолке.

Как заявил в одном из интервью Ширан, он хочет максимально избежать распространения информации о его личном событии в жизни в средствах массовой информации. Музыкант сообщил, что подал все необходимые документы в муниципалитет для узаконивания своей часовни. Кроме этого, звезда рассказал, что планирует в часовне не только венчаться, но и крестить своих будущих детей. Архитектор, который работает над проектом часовни, уточнил, что она будет выполнена в саксонском стиле.

Напомним, что концерт Эда Ширана в Германии был перенесен на другой срок из-за того, что он может повлиять на развитие популяции жаворонков. Такую информацию распространили организаторы мероприятия.