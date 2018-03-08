Анфиса Чехова раскрыла очередной действенный способ похудения

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В последнее время фигура Анфисы Чеховой тает просто на глазах. Звезда рассказала, что одной из ключевых причин, которые помогают похудеть, является хорошее настроение и внутренняя гармония.

Поклонники Анфисы Чеховой очень рады ее внешним изменениям, но многие из них стремятся узнать, как же звезде удалось похудеть так значительно. В интервью представителям прессы знаменитая ведущая рассказала, что в основе ее похудения лежат не изнурительные тренировки и голодание, а хорошее настроение. Чехова призналась, по ее мнению, ключевую роль играет именно позитивный настрой и внутренняя гармония, которая поддерживается близкими людьми.

Звезда рассказала, что ранее, при виде толстого человека, она расстраивалась и постоянно думала о своем несовершенстве, теперь же ситуация в корне изменилась. За последние два года Чехова сильно похудела и теперь она следит за своим настроением и питанием, ведущая отдает предпочтение фруктам и овощам. Несмотря на положительные изменения в фигуре и настроении звезды, у нее все еще бывают периоды, когда она боится встать на весы и увидеть прибавление в весе.

Также Чехова уверена, что огромную роль в похудении женщины играет мужчина, который поддерживает и любит свою половинку.