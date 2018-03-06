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Голая Бузова на шпильках показала ягодицы соседям

Вчера, 23:57

Ольга Бузова показала эротический снимок со своим участием в Instagram. Звезда показала идеальную фигуру, забравшись на подоконник в обуви на шпильках. Поклонники были шокированы, что Бузова выставила свои ягодицы на обозрение публики за окном при свете дня.

Ольга Бузова за последний год кардинально изменила свою жизнь. если в браке с Тарасовым она не позволяла себе оголяться и демонстрировать эротичные фото, то после развода она начала заваливать публику непристойностями.

Ольга Бузова на новом фото позирует на шпильках без нижнего белья, забравшись на подоконник в квартире многоэтажки. При этом за окном светло и люди могли заметить оголенные ягодицы Бузовой в окне. Однако эпатажную певицу это не смутило и она опубликовала снимок в Instagram.


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