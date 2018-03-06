Пианист Денис Мацуев в эфире избил Бориса Корчевникова

Вчера, 23:14

Популярный пианист Денис Мацуев во время интервью «отхлестал» ведущего программы Бориса Корчевникова банным веником. Речь как раз шла об увлечениях пианиста, и он с удовольствием рассказал, что любит ходить с друзьями в баню и знает все тонкости.

Сибиряк не только рассказал, но и показал, как нужно правильно париться в бане. Для этого ведущий лег на белый диван и принялся подыгрывать Мацуеву, который с веником в руках демонстрировал свои навыки.

Короткое видео с телепрограммы Корчевников выложил в сети Instagram. Оно набрало около 45 тысяч лайков. Пользователи сети похвалили Дениса за то, что он не забывает свои корни. Знатоки банного дела поддержали пианиста одобряющими комментариями.

Мацуев также поведал, что каждый свой приезд в Иркутск он отмечает походом в баню с друзьями. Среди увлечений молодого пианиста можно выделить поездки на Байкал, прогулки по лесу и распитие сидра.