Анна Хилькевич показала "черную дыру" между ног

Вчера, 22:59

Анна Хилькевичь не постеснялась показать поклонникам "тёмное" пространство между ног на новом фото. На снимке звезда сериала "Универ" позирует с голыми ногами, не прикрыв интимные места.

Анна Хилькевич семейная и приличная девушка, несмотря на то, что в сериале "Универ" постоянно демонстрировала интимные части тела. На своей странице в Instagram она достаточно редко публикует откровенные снимки, однако сегодня актриса решила порадовать поклонников своими обнаженными ногами.

На фото Хилькевич позирует только в свитере и носках. Остаётся только догадываться, если на на ней нижнее белье, так как интимное место Анна прикрыла второй ногой, образовав там "черную дыру".