Пресняков вынужден прятать аккаунт из-за скандала с Пугачевой

Вчера, 23:05

Внук знаменитой Аллы Пугачевой Никита Пресняков вынужден был скрыть свой аккаунт в социальной сети из-за лишнего интереса поклонников и скандальных историй. Он написал в комментариях, что ему просто это надоело.

Недавно поклонники Преснякова-младшего обсуждали его блокировку аккаунта в социальной сети. Никита Пресняков вышел на связь и обратился ко всем интернет-обозревателям. Внук Пугачевой написал, что очень возмущен проявлением излишнего внимания к своей особе со стороны общественности. В связи с этим он закрыл свободный доступ к странице в социальной сети.

Скандальные истории, которые инициируют пиарщики, задели парня за живое, поэтому лучшим выходом из сложившейся ситуации он считает полное ограничение контактов с публикой. В своем микроблоге Пресняков использовал даже ненормативную лексику, чтобы доказать, что это очень радикальная реакция на массовую критику.