Располневшая Ольга Бузова переборщила с фотошопом

Вчера, 22:14

Ольга Бузова после гастролей по Дальнему Востоку сильно растолстела. По прибытию в Москву певица уже успела посетить солярий и опубликовать новый снимок в Instagram. На фото Бузова показала своё умение работать с фотошопом, что заметно отразилось на ее "перекошенном лице".

Поклонник заметили, что Бузова за последний месяц набирает лишние килограммы. И это не удивительно, так как у нее есть генетическая предрасположенность к полноте. Однако сама Ольга старается скрыть этот факт и постоянно корректирует форму своего лица на фото в Instagram.

В этот раз Бузова опубликовала снимок, где её лицо кардинально отличается от ее настоящего внешнего вида. Изначально поклонники не узнали кумира, так как Ольга на новом фото переборщила с фотошопом. Однако позднее стало ясно, что Бузова просто пыталась скрыть следы усталости на лице.

Также фанатов позабавила одежда Ольги. Для фото она надела свободную кофту с надписью "удивись", которая расположилась на месте груди. Поклонники в недоумении предположили, что Бузова решила в очередной раз удивить общественность "плоским бюстом".