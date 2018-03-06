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Максим Фадеев накричал на парня вокалистки SEREBRO

Вчера, 20:35

Продюсер Максим Фадеев не сдержался и накричал на парня Ольги Серябкиной. Своего «спутника» девушка представила несколькими часами ранее в Instagram.

 Сам Максим Фадеев рассказал на своей странице, что наоборот знакомство прошло успешно. «Оль, выбор одобряю», - написал он в блоге. Поклонники сразу стали просить познакомить и их с этим молодым человеком. Некоторые предположили, что им является Олег Майами. Но всё оказалось гораздо проще.

Ольга Серябкина полностью посвятила себя музыке. Поэтому на ближайшее будущее её «парнем» стал микрофон: студийный, концертный, любой. Именно фото с ним она выложила на своей странице. На него «кричал» и Фадеев, что подтверждает фото. В то же время такой странный юмор музыкантов подогрел слухи о лесбийском романе Ольги с одной из участниц трио.


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