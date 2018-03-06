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Страшный секрет: Первая дочь Александра Серова выжила

Вчера, 20:27

Свидетельница утверждает, что рожденная без руки дочь Александра Серова выжила, но артист отказался от нее.

В студию телепередачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» пришла женщина по имени Елена, которая заявила, что первый ребенок Александра Серова, рожденный в официальном браке с законной женой, выжил.

Она рассказала, что когда артист подошел к новорожденной девочке в роддоме и заметил, что у нее нет руки, он сразу же отказался от малышки. Своей супруге артист сообщил, что ребенок не выжил, и когда та выписывалась из больницы, их дочь уже готовили к удочерению. Женщина даже не видела могилу своего малыша. Об этом ей рассказала подруга, которая принимала роды у супруги Серова.

Медработник не могла рассказать об этом, так как существует врачебная тайна.


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