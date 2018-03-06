Беременная Костенко скрывает живот от фанатов под свободной одеждой

Вчера, 19:16

Молодая жена Дмитрия Тарасова прячет беременный живот под свободными кофтами. Интересное положение Костенко уже давно обсуждают фанаты в Instagram.

Известно, что пара поженилась еще в начале года. Через некоторое время Костенко заметили на приеме у гинеколога и поклонники заговорили о возможном положении телезвезды. Официального подтверждения слухов со стороны супругов пока еще нет, но фанаты в своих «догадках» не сомневаются.

Звезда сама подогревает слухи о своей беременности, надевая свободную одежду, которая прячет живот. Фанаты говорят, что она с каждым днем все «круглее» и скоро ей не удастся это так хорошо скрывать.