Гозиас и Валенсия решили перепеть Бузову

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Александра Гозиас, бывшая участница скандального телешоу «Дом-2» и Алена Валенсия решили перепеть Бузову. Алена уже не первый год пишет собственные песни.

Гозиас была одной из самых сильных участниц проекта. Выясняла отношения с бывшим мужем, нашла свою любовь и покинула программу с Костей Ивановым. В июне 2017 пара поженилась, но брак продлился недолго, в сентябре девушка заявила о разводе.

Сейчас 27-летняя девушка позиционирует себя в роли певицы, в чем помогает ей Алена Валенсия. Гозиас сделала смелое заявление, что они лучше Бузовой и способны петь намного красивее. Уже в марте выйдет новая песня девушек «Фантом», в которой говорится о реальности, где мужчины перестали совершать мужские поступки, а женщины стали одиноки.

Гозиас говорит, что Бузова просто обычная участница проекта, не более. Девушка не слушает музыку Ольги, так как предпочитает что-то с более глубоким смыслом, однако Алена уважает Ольгу за то, что та не уныла после развода, а взяла себя в руки.