"Руки-базуки" приедут в Петербург освежать память поклонников бицепсов

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Знаменитый своими синтоловыми «руками-базуками» Кирилл Терешин начинает завоевывать мир. В настоящее время он отправится покорять Санкт-Петербург своей аномальностью.

Владелец уникальных бицепсов, которого за все время поклонники знают по кличке «Руки-базуки», намерен покорить жителей Санкт-Петербурга. Именно в этот город Кирилл Терешин приедет на выставку, где продемонстрирует аномальность своих рук перед всеми желающими. Ведь ни для кого не секрет, что сам по себе Терешин немного потерял интерес публики. Но на фоне очередного общественного мероприятия, на котором соберутся граждане, он покажет синтоловые «руки-базуки» всем гостям.

Он считает, что это достаточно ясно освежит память людей о таких уникальных творениях. Ведь именно таким считает себя Кирилл, гордясь перед поклонниками своими сверх мощными кистями. О своем визите в Северную столицу Терешин сообщил сам лично, в специально снятом видеоролике, который уже успели просмотреть многие почитатели бицепсов.